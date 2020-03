Politiezones richten Quick Response Team Corona op

De politiezones Brugge, Damme/Knokke-Heist en Blankenberge/Zuienkerke slaan de handen in elkaar en hebben een Quick Response Team - Corona opgericht.

Dat team gaat vanaf vandaag aan de slag. Met het Quick Response Team- Corona zijn de drie politiezones voorbereid om kordater en op een medisch verantwoorde manier tussen te komen bij interventies waarbij het risico op besmetting met het Coronavirus vrij groot is. Het team zal actief zijn op het volledige grondgebied van de politiezones Brugge, Blankenberge-Zuienkerke en Damme/Knokke-Heist.

Beschermingsmiddelen

Het QRT-Corona is een speciale patrouille volledig uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het team zal tussenkomen als blijkt dat een politionele interventie noodzakelijk is en er sterke vermoedens zijn van Corona besmette personen. Dit kan het geval zijn bij tussenkomsten in ziekenhuizen, jeugdinstellingen, psychiatrische instellingen, de triagepunten Corona enz. Daarnaast kunnen de zones het team ook inschakelen bij reguliere tussenkomsten waarbij coronapatiënten betrokken zijn.