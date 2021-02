Politiezones pakken vermoedelijke drugdealers op

Gisteren werden door de recherche van de Politiezone Spoorkin (Veurne-Alveringem & Lo-Reninge) drie arrestaties verricht in het gerechtelijk onderzoek naar het overlijden van een 27-jarige jongeman in Veurne op 20 januari.

Toxicologisch onderzoek heeft een lethale dosis amfetamine aangetoond.

De vermoedelijke dealer, een twintiger, werd voorgeleid en door de onderzoeksrechter in Veurne en werd aangehouden. Hij zou gedurende enkele maanden ketamine, XTC en 2CB hebben verkocht. Ook twee afnemers werden aangehouden. Uit het onderzoek is gebleken dat de ene XTC pillen zou hebben gegeven aan het slachtoffer en de andere CB pillen.

Ook een vermoedelijke heroïnedealer werd door de PZ Westkust gearresteerd aan het station Koksijde. Hij zou al enkele maanden regelmatig met de trein vanuit het Antwerpse de regio Westkust bevoorraden van heroïne. Bij hem werd 155 gram heroïne aangetroffen. Daarnaast werden twee Franse vrouwelijke afnemers gearresteerd. De man werd in 2012 in Veurne reeds veroordeeld wegens de verkoop van heroïne. Hij werd later in beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar.