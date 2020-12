Politiezone Mira verhuist

In Waregem is de verhuisoperatie van de politiezone Mira gestart. Over ongeveer tien dagen moeten alle diensten op één locatie zitten, in een nieuwbouw aan de Kalkhoevestraat.

In het nieuwe gebouw hebben ze onder meer een videoverhoorlokaal. Tot nu moest de zone hiervoor beroep doen op een andere zone. Er is ook een commandoroom met videowall om bijvoorbeeld evenementen als voetbalwedstrijden of Waregem Koerse te volgen. Dat is een hele vooruitgang voor de zone.

Er is ruim aandacht voor de veiligheid, met kogelwerend glas, elektrische sloten en 30 bewakingscamera’s, zowel binnen als buiten. De beelden worden in de gaten gehouden op de dispatching videowall, net als de andere camera's in de stad, en de ANPR-camera's.