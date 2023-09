Politiezone Midow verdwijnt

Er waren gesprekken voor een fusie met politiezone RIHO (Roeselare, Izegem en Hooglede) maar die gaat niet door. Een politieke beslissing, want de burgemeesters voelen zich meer verwant met andere zones. Meulebeke en Oostrozebeke willen graag aansluiten bij PZ Tielt. Wielsbeke kijkt dan weer in de richting van Waregem, naar PZ Mira. Het is de eerste keer in ons land dat een politiezone verdwijnt. Korpschef Ruben Depaepe van Midow reageert zwaar teleurgesteld. Hij heeft vanmorgen de 85 personeelsleden ingelicht.