Politiewagen gaat kopje onder in Noordzee

De 4x4 reed zich vast in een zinkput en slaagde er niet meer in om zich vrij te maken. De wagen liep helemaal onder water en is vanmorgen bij laag water getakeld. De vermiste persoon was een vrouw van 41 uit Brugge, ze is vrij snel gevonden ter hoogte van de zeedijk in Koksijde.

Gered van de verdrinkingsdood

'Ze bevond zich tot aan haar middel in het water en had geen gevoel meer in haar benen. De vrouw is naar het ziekenhuis in Veurne gebracht,' zegt Ine Deburchgraeve van Politiezone Westkust. 'We zijn met onze Amarok zo dicht mogelijk bij het slachtoffer gereden om haar uit het water te trekken. Helaas konden we niet vermijden dat de wagen vastraakte, maar gelukkig konden we de vrouw redden van de verdrinkingsdood.' De vrouw uit Brugge mocht ondertussen het ziekenhuis verlaten.