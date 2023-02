Politievakbonden voeren actie in Oudenburg: "misnoegd over afgesprongen loonakkoord"

De politievakbonden voeren vanavond actie in Oudenburg. Daar gaat Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in gesprek met burgers voor zijn programma 'Vragenvuur'.

De politievakbonden zijn misnoegd over het afspringen van het onderhandelde loonakkoord, enkele maanden geleden. De vakbonden eisen een beter loonakkoord en betere pensioenregeling.

Verdere acties

"De eerdere uitlatingen van Lachaert over de vakbondsacties zijn weinig constructief en sterken ons in de overtuiging om verdere acties te voeren", klinkt het.

In november had Egbert Lachaert - na het overlijden van een politieagent in Schaarbeek tijdens een interventie - een Tweet geplaatst waarin hij sprak over een "persoonlijke hetze" tegenover minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en waarin hij vroeg om het "ajb beschaafd" te houden. Aanleiding was de oproep van de politievakbonden aan de Justitieminister om een stap op zij te doen.

Na de schok zijn emoties begrijpelijk. De feiten van deze week moeten uitgeklaard worden. Ging er iemand in de fout in de hele keten? Alles moet naar boven.



Wat wel niet kan: vakbonden die via sociale media een persoonlijke hetze voeren tegen @VincentVQ . Kan het ajb beschaafd? https://t.co/F6Jgol1rKW — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) November 12, 2022

Om 20 uur komt de voorzitter langs in Café Jerre in Oudenburg voor zijn programma Vragenvuur. Daarin gaat hij in gesprek met mensen over de toekomst van de democratie.

Enkele weken geleden voerden de politievakbonden ook al actie aan het Stadhuis van Kortrijk. Toen waren zo'n 100 politiemensen aanwezig.