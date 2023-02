Politievakbonden dreigen met staking: "we zijn niet de schietschijf van Van Quickenborne"

Het OCAD maakt op basis van een risicoanalyse uit hoe ernstig een dreiging is. Door de dreiging tegenover minister van Justitie Vincent Van Quickenborne was het hoogste dreigingsniveau al twee keer bereikt.

"Dat is niveau 4 waarbij gesteld wordt dat de dreiging ernstig en nabij is. Momenteel is de dreiging op niveau 3 gebracht, wat betekent dat de dreiging mogelijk en waarschijnlijk is", klinkt het.

"Gebrek aan informatie"

Verschillende keren hebben de politievakbonden gevraagd om de risicoanalyse in te zien. "Dat werd steeds geweigerd, zogezegd door de gevoeligheid."

Politiemensen van zone VLAS (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) moeten de woning van de minister in Kortrijk bewaken. Maar voor het personeel is het volgens de bonden onduidelijk wie de actie coördineert en krijgen de politiemensen te weinig informatie. "Het personeel voelt zich in de steek gelaten."

Welzijnswet

Daarbij komt ook dat er door de bescherming een vermoeden is dat de juiste beschermingsmiddelen ontbreken. Volgens de vakbonden wordt de welzijnswet niet nageleefd. Daarom heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront een stakingsaanzegging ingediend om antwoorden te verkrijgen op hun vragen.

Dinsdag is er een hoger overleg gepland in Brussel. Als daar geen overeenkomst wordt bereikt kan een staking ingaan van 1 maart tot en met 31 maart voor het voltallige personeel van de politiezone VLAS, de CIK’s (het interventiekorps, red.) van de federale politie van West- en Oost-Vlaanderen.