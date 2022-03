Politieschool krijgt eigen schietstand

In de West-Vlaamse politieschool in Zedelgem zijn de werken gestart voor een nieuwe schietstand. Een oudere schietstand in Assebroek bij Brugge is stilaan voorbijgestreefd.

Elk jaar moeten zo'n 3.500 politiemensen minstens vier keer op schietoefening. Steve Margodt, opleidingsdirecteur West-Vlaamse politieschool: " De politiemensen in opleiding krijgen nu in hun eigen school een hedendaagse schietstand en oefenaccommodatie.

Het complex ligt grotendeels verzonken in de bodem en telt straks twee schietbanen. Buiten zal je helemaal niets horen van de schietoefeningen. De provincie investeert 6 miljoen euro in deze nieuwe schietstand, die 10 miljoen euro kost. Carl Decaluwé, gouverneur West-Vlaanderen: "Dit behoort niet tot de kerntaken, maar het is wel een element 'onderwijs' waar het provinciebestuur mee wil in participeren. Zo kunnen we onze politiemensen in de best mogelijke omstandigheden opleiden.

De politiezones van Damme-Knokke-Heist, Brugge, Tielt en Het Houtsche willen hier volgend jaar al komen oefenen.