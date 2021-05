Politiemotor botst met wagen in De Panne

Zaterdagmiddag kwam het tot een aanrijding tussen een politiemotor en een personenwagen in de Veurnestraat in De Panne.

Een bestuurster wilde met haar Renault Scenic de Oostduinenstraat inslaan toen ze in de flank werd aangereden door een motard van de politie die haar aan het inhalen was. Beide voertuigen reden in dezelfde richting van Oosthoek naar centrum van De Panne . De bestuurster van de personenwagen en de bestuurder van de motor werden licht gewond naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht. Ook een betonnen straatnaambord werd door de aanrijding uit de grond gerukt.