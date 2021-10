Politiemotards brengen hulde aan overleden collega

Afgelopen maandag liet inspecteur Nick (41) van de Oostendse politie het leven bij een zwaar ongeval in Brugge op het knooppunt van de E40 en de E403. Hij was samen met zeven andere motards op de terugweg van een trainingsrit naar Oostende.“Hij was een zeer gewaardeerd collega binnen de Lokale Politie Oostende en een uitstekend motorrijder en -hoofdtrainer. Zijn verlies slaat een diepe wonde binnen ons korps", vertelden korpschef Philip Caestecker en Directeur Operaties Hannelore Hochepied. Ook buiten het Oostendse politiekorps komt de dood van Nick hard binnen. Een indrukwekkende colonne politiemotards brengt daarom hulde aan hun collega tijdens zijn begrafenis.

