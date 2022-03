Politiemotard redt jongen die levenloos neervalt

Maandagochtend heeft een motorrijder van de verkeerspolitie van PZ VLAS een jongeman gered die levenloos neervalt. De 18-jarige is naar het ziekenhuis overgebracht.

Op maandag 7 maart rond 10.50 uur patrouilleert een motorrijder van PZ VLAS op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Ter hoogte van CVO Miras ziet hij een jongeman steil achterovervallen. "Zijn vrienden reageren paniekerig en de politieman biedt de jongen hulp aan", vertelt Thomas Detavernier van PZ VLAS.

Geen hartslag

Het was duidelijk dat de situatie ernstig was. "Onze agent kan geen hartslag meer vaststellen en begint onmiddellijk met de reanimatie. Meteen daarna krijgt hij bijstand van een brandweerman in burger."

De brandweerman neemt over en via de dispatching verwittigt de politieman de MUG en ambulance. De jongen van achttien jaar is bij bewustzijn naar het AZ Groeninge overgebracht voor controle.