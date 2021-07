Enkele politiemannen uit Kuurne zijn ingegaan op de oproep van het Rode Kruis en gaan vandaag als vrijwilliger aan de slag om puin te ruimen in de getroffen Waalse stad Limbourg in de provincie Luik.

Samen met twintig soldaten komen Claude, Frank, Benny en Tom uit Kuurne err helpen. De huizen langs de Vesdre zijn het zwaarst getroffen en moeten leeggemaakt. Niemand mag het dorp in of uit, behalve hulpdiensten en inwoners. Het is anderhalve kilometer stappen tot je er bent. Water, laarzen en materiaal staan klaar. Nu het water er weggetrokken is, lijkt de stad wel op een oorlogsgebied.

