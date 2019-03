Politieman vrijgesproken voor slagen aan supporter

Een politie-inspecteur die tijdens een voetbalwedstrijd tussen Club Brugge en KV Oostende slagen zou hebben toegebracht aan een van de Oostende-supporters, is in beroep vrijgesproken.

De 48-jarige man was tijdens de wedstrijd tussen Club Brugge en KV Oostende in oktober 2015 in het Brugse Jan Breydelstadion aanwezig als spotter. Tijdens de match zou hij met zijn wapenstok op het hoofd hebben geslagen van een 22-jarige supporter. Hij kreeg hiervoor eerst opschorting van straf, maar ging in beroep.

Camerabeelden onduidelijk

Het hof van beroep in Gent besloot daarom de camerabeelden van het stadion te bekijken. Volgens het slachtoffer is op de beelden te zien hoe de agent hem bij de kraag greep en hem enkele tikken gaf met zijn wapenstok. Volgens de agent is op de beelden daarvan niks te zien. De beelden waren op zijn minst onduidelijk. De procureur-generaal was er wel van overtuigd dat de hoofdinspecteur de slagen zou hebben uitgedeeld, maar vroeg de bevestiging van de opschorting van straf zodat de agent zijn blanco strafblad kan blijven behouden. H.G. bleef echter altijd de slagen ontkennen en het hof sprak hem nu vrij.

