Politieke zwaargewichten kunnen tij niet keren in Oostende

Ondanks de aanwezigheid van enkele politieke zwaargewichten zoals Bart Tommelein (Open Vld), John Crombez (sp.a) Jean-Marie Dedecker (onafhankelijke bij N-VA) en Wouter De Vriendt (Groen), zijn de traditionele partijen in het kanton Oostende er niet in geslaagd om de opmars van het Vlaams Belang...

Die partij is de tweede grootste partij geworden na de N-VA dat zoals verwacht wat verlies heeft geleden na de grote omwenteling van vijf jaar geleden. Overigens verliezen bijna ook alle andere partijen terrein, op de PVDA na. Bij de verkiezingen van vijf jaar geleden was de sp.a in Oostende de tweede grootste partij. Maar de vernieuwings- en verjongingsoperatie van de socialisten heeft niet het verhoopte resultaat opgeleverd. De christendemocraten, verliezen verder terrein. Ook Open Vld verliest, zij het beperkt, net als Groen. PVDA, met de Oostendse lijsttrekker Ilona Vandenberghe haalt de kiesdrempel niet. (Lees verder onder de afbeelding)

Kamerleden

Wouter De Vriendt van Groen mag alvast op beide oren slapen en keert terug naar de Kamer. Daar wil Björn Anseeuw (N-VA) ook naartoe en wellicht lukt dat op basis van de huidige resultaten. Tot nu toe zat hij in het Vlaamse Parlement. Eenzelfde lot lijkt Jean-Marie Dedecker beschoren die als onafhankelijke op de N-VA lijst stond. Ook John Crombez (sp.a) lijkt zeker van zijn zitje in het halfrond.