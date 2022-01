Politieke toestand in Blankenberge blijft gespannen

In Blankenberge blijft de politieke toestand gespannen na de machtswissel van halfweg augustus. Toen nam Björn Prasse van Open VLD de sjerp over van Daphne Dumery van N-VA.

Vanavond stemt de gemeenteraad over een gedragscode waarbij mandatarissen bij een gerechtelijk vervolging een stap opzij moeten zetten. Voor de oppositie gaat dit minder ver dan de deontologische code van het decreet. Daarbij is een vermoeden van belangenvermenging al voldoende om de pauzeknop in te drukken. De oppositie wil daarom niet over de nieuwe code meestemmen.

Halfweg augustus is het vorige bestuur met burgemeester Daphné Dumery gewipt en nu is Björn Prasse van Open VLD burgemeester in een coalitie met Vooruit. Aanleiding voor de machtswissel was een vermoeden van gesjoemel met de strandconcessies, door schepen Content. Hij raakte z'n bevoegdheden kwijt, het gerechtelijk onderzoek loopt nog. De gedragscode die voor de gemeenteraad komt, is wat Open VLD en Vooruit met elkaar hebben afgesproken. Björn Prasse , burgemeester Blankenberge: "Het is als een onderzoeksrechter die een onderzoeksdaad stelt voor een invervolgingsstelling. Dat wil zeggen dat het een lokaal bestuur bezwaart, dat je dan moet afscheid nemen van uw mandaat om het besturen niet onmogelijk te maken."

Volgens de oppositie zwakt deze gedragscode de bestaande deontologische code voor het lokaal bestuur af. Daphne Dumery, gemeenteraadslid Blankenberge N-VA: "Men legt nu eigenlijk een versoepeling van de procedure voor waarbij men zegt: als het gerecht niet komt tot de vaststelling dat er een veroordeling moet komen, dan is er voor ons geen vuiltje aan de lucht. Dat is wat de nieuwe meerderheid zegt. En dat is niet wat de oppositie daarover denkt."

Voor burgemeester Prasse is het alvast een stok achter de deur om een politieke impasse te vermijden bij een mogelijke gerechtelijke vervolging. N-VA, Vlaamse Belang en CD&V zitten in Blankenberge in de oppositie. Zij kondigden alvast aan op te stappen bij de stemming over de gedragscode.