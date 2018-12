Politieke tijdbom onder het stadhuis Diksmuide?

In Diksmuide is heel wat politieke ongerustheid ontstaan rond de aanstelling van het nieuwe college van burgemeester en schepenen.

Op de onafhankelijke stadsnieuwssite E-Diksmuide staat een artikel over de dreigende onbestuurbaarheid van Diksmuide omdat er twee voordrachtsakten zouden ondertekend zijn. Alles heeft te maken met de lokale Sp.a die na de verkiezingen van 14 oktober uit de coalitie is gewipt.

Volgens E-Diksmuide tikt een politieke tijdbom onder het stadhuis. Er zouden namelijk twee voordrachtsakten zijn ondertekend en dat is volgens het gemeentedecreet verboden. In een voordrachtsakte onderschrijft de coalitie de voordracht van de burgemeesterskandidaat. In Diksmuide zou er al een exemplaar geweest zijn voor de verkiezingen bij de opmaak van een voorakkoord. Toen na de verkiezingen bleek dat er een coalitiewissel kwam, werd een nieuwe akte opgemaakt. Vraag is nu of iemand een klacht indient of niet. De Sp.a in Diksmuide wil alvast niet reageren. Kandidaat burgemeester Lies Laridon zelf reageert wel kort: “Als men denkt dat dit in het belang van de Diksmuidelingen is moeten ze doen wat ze niet laten kunnen.”

Marc Deprez van de nieuwe coalitiepartner Idee onderschrijft de stelling van de burgemeester en vult aan: “Met de kerstdagen is dit scenario extra jammer. De Diksmuidelingen verdienen dit niet. Uit frustratie, haat en wrok wordt de waarheid hier geweld aangedaan. Wij stappen in elk geval niet mee in de polemiek.”