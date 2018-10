Politieke rel rond volmacht Lo-Reninge

In Lo-Reninge is commotie rond het vermeend ronselen van een volmacht bij een dementerende bejaarde, schrijft Het Nieuwsblad.

Oppositiepartij Inspraak van lijsttrekker Frank De Poortere werd volgens hen gecontacteerd door familie van een dementerende vrouw. Een kandidaat van de partij Dynamisch, dat is de partij van burgemeester Lode Morlion, zou volgens de familie de bejaarde benaderd hebben om een volmacht te krijgen voor de verkiezingen. Volgens lijsttrekker De Poortere had de kandiaat de volmacht op naam van zijn dochter, mee. De vrouw hoefde alleen nog te tekenen, wat ze ook deed. Toen de familie de volmacht en de oproepingsbrief bij de politicus wilde terughalen, weigerde die. Pas toen er met de pers gedreigd werd, gaf de persoon in kwestie de papieren terug”, zegt De Poortere. Hij roept de gemeenteraad in spoedzitting bijeen. Burgemeester Lode Morlion denkt dat er niets van aan is, zijn tegenstander beweert van wel.