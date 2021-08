Politieke omwenteling in De Panne is gestemd

Bram Degrieck, die de sjerp moet afgeven, blijft zich juridisch verzetten.

Luid applaus en steunbetuigingen kregen de raadsleden van de zittende meerderheid nochtans bij hun aankomst in De Boare. Daar werd de extra gemeenteraad georganiseerd. Buiten volgden pakweg 250 geïnteresseerden op een groot scherm. Wat ze te zien kregen was een raadszitting in een erg ijzige sfeer. (Lees verder onder de foto)

Degrieck verzet zich

Zittend burgemeester Degrieck nam in die omstandigheden het woord en somde op, onderbouwd met cijfers over het stemgedrag, dat zijn bestuursploeg helemaal geen onsamenhangend geheel of een zwalpend schip vormde, maar juist doorheen de afgelopen legislatuur eendrachtig de gemeente bestuurd had. De constructieve motie van wantrouwen die was ingediend, was volgens hem dan ook onontvankelijk. Na een schorsing ging Degrieck verder het juridische pad op. Een tekst met vormfouten, geen duidelijke motivering... Dit was brolwerk volgens hem. In een monoloog die haast een uur duurde, kondigde hij aan om naar de Raad van State en de raad voor Verkiezingsbetwistingen te stappen en de beslissing van die avond hoe dan ook aan te vechten. (Lees verder onder de foto)

11 tegen 10

Gemeenteraadsvoorzitter Marc Hauspie liet de motie van wantrouwen toch als ontvankelijk tellen waarop de historische stemming volgde. 11 stemmen (oppositiepartijen DAS, CD&V Plus samen met N-VA-schepen Cindy Verbrugghe en onafhankelijk raadslid Marc Hauspie) haalden het zo van de 10 andere raadsleden. Wat betekende dat de nieuw verkozen leden hun eed moesten afleggen in handen van ... Bram Degrieck. Die nam opnieuw het woord, met een forse uithaal naar schepen Verbrugghe, en met de vraag om opnieuw te stemmen over de voordracht van de nieuwe schepenen en burgemeester. Ook die stemming had als resultaat 11 tegen 10. Toen de nieuwe burgemeester Ann Vanheste de eed moest afleggen, zei Degrieck dat hij een plotse flauwte kende. Uiteindelijk legde Ann Vanheste toch de eed af. (Lees verder onder de foto).

Luid applaus

Buiten waren de 250 aanwezigen intussen het hele schouwspel blijven volgen. Toen de afgezette burgemeester Degrieck na afloop de zaal verliet, werd hij op een fenomenaal gejuich onthaald. Er volgden emotionele taferelen. Maar de emoties haalden het alvast vanavond niet, wel de stemming. Afwachten of er effectief juridische stappen volgen bij Degrieck en zijn achterban.