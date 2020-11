Politieke hoogspanning rond dossier kanaal Bossuit-Kortrijk

Al meer dan een decennium onderzoekt de Vlaamse overheid samen met de actoren in de Leiestreek de verbreding van het Kanaal Kortrijk-Bossuit. Bedoeling is om grotere schepen een kortere verbinding aan te bieden tussen de Leie en de Schelde. Sp.a legt nu een bom onder het dossier.

sp.a: "Focussen op R8-dossier"

Tom Beunens (schepen Tandem Avelgem), Annelies Vandenbussche (schepen sp.a Kuurne), Alain Top (burgemeester sp.a Harelbeke) en Bert Herrewyn (schepen sp.a Kortrijk) willen dit dossier nu op de schop en kiezen voluit voor een nulscenario. Ze zien andere opties om het geld aan te besteden. “Al tien jaar wordt hierover gepalaverd. Als ze hierop doorgaan hypothekeert het minstens de komende tien jaar de andere nodige investeringen in verkeersveiligheid en natuurbehoud. Gezinnen en ondernemers in de omgeving krijgen zo geen perspectief. Laat ons vanaf nu alle energie en middelen focussen op het R8-dossier”, zeggen ze.

Het kanaal ligt langs een aantal belangrijke industriële sectoren. Maar de kritiek op de optimistische economische meerwaarde van zo een verbreding klinkt steeds luider bij sp.a. “Ook de garanties rond natuurcompensaties en betaalbaarheid volgen maar niet”, stellen ze vast. Schepen voor klimaat en leefmilieu in Kortrijk Bert Herrewyn vult aan: “De negatieve ecologische impact is gewoon te groot. Natuurgebieden rond het traject zoals stadsgroen Venning en de Oude Leiearm in Kuurne zouden zwaar aangetast worden of zelfs verdwijnen. Ik geloof niet meer in natuurcompensaties. De 500ha voor Rivierherstel Leie is er nog altijd niet”. De Kortrijkse regio behoort tot één van de meest natuur-arme van Vlaanderen. De sp.a’ers willen hier omzichtig mee omspringen.

De andere belangrijke reden waarom de schepenen en burgemeester vooruit willen is verkeersveiligheid. “We kunnen niet beslissen wat gebeurt met de R8, zolang er niets wordt beslist over het kanaal. De kans is bovendien zeer reëel dat de R8 dan heringericht moet worden. Dat zal niet alleen zorgen voor veel hinder in de brede omgeving, maar is gewoon ook gevaarlijk. Laat Vlaanderen eerst maar werk maken van de verkeersveiligheid op de ring. Wij verkiezen heel duidelijk om de honderden miljoenen euro’s die de Vlaamse regering wil investeren in het kanaal te heroriënteren naar de R8, verkeersveiligheid en natuurbehoud langs het kanaal en de Leie”, vertelt schepen mobiliteit Annelies Vandenbussche.

Groen: "Blij dat geesten rijpen"

Groen is blij dat de geesten rijpen en dat ook andere partijen het Groen regiostandpunt over het Kanaal Bossuit-Kortrijk volgen. De afgelopen jaren heeft Groen regio Leiedal verschillende keren actie gevoerd rond het dossier.

Ook voor Groen is het belangrijk dat het mobiliteitsvraagstuk van de R8 snel en degelijk opgelost wordt maar de voorliggende plannen voor het kanaal kunnen ze niet steunen. "De economische meerwaarde die zou volgen uit deze monsterinvestering is weinig onderbouwd en opnieuw dreigt er heel wat natuur te verdwijnen met dit project", klinkt het.

"Er zijn heel wat uitdagingen rond mobiliteit in onze regio en we zouden liever die projecten aangepakt zien dan een aanpassing van het kanaal waarvan niemand echt lijkt te weten wat de economische return voor de regio zou zijn."

Groen zit in een aantal betrokken gemeentes (Kuurne en Harelbeke) mee in de meerderheid en daar hebben ze dit standpunt steevast uitgedragen. Jeremie Vaneeckhout zal in het Vlaams parlement de bevoegde minister bevragen over dit dossier.

N-VA: "Verbinding tussen Schelde en Leie is cruciaal"

Voor N-VA is de verbinding tussen Schelde en Leie cruciaal. "Enkel plezierbootjes en kleine schepen kunnen daar momenteel varen. Het kanaal moet daarom aangepakt worden, als dat niet gebeurt dan kiest men voor files en meer wegtransport."

"De Vlaamse regering is akkoord om onze streek te steunen. Iedereen heeft recht op een eigen mening maar ik vind het doodjammer dat sp.a op zo’n belangrijk economisch, milieu -en mobiliteitsdossier de stem van onze regio verzwakt. Ik zal alleszins blijven pleiten in het parlement om de plannen onverminderd door de zetten. Dat geldt zowel voor het kanaal als ook voor de middelen nodig voor de verkeersveiligheid op de R8, die zijn eveneens broodnodig!", weet Axel Ronse.