Politieke crisis Oudenburg: positie burgemeester wankelt

Vanavond weet Oudenburg hoe groot de politieke crisis is in het stadsbestuur. De gemeenteraad buigt zich over het rapport van Audit Vlaanderen en de rol van burgemeester Anthony Dumarey.

Zijn positie als burgemeester wankelt omdat hij zich als politicus én vastgoedmakelaar mogelijk schuldig heeft gemaakt aan belangenvermenging. De Open VLD van Dumarey bestuurt in Oudenburg samen met N-VA en Vooruit.

De coalitiepartners zijn kritisch. "Het belooft een intense zitting te worden. We hebben net als alle gemeenteraadsleden kennis genomen van het rapport van Audit Vlaanderen", zegt schepen en fractieleider van N-VA Oudenburg Stijn Jonckheere. "Dat onderzoek is grondig en diepgaand gevoerd en de conclusies daarin zijn toch wel heel zwaarwichtig."

Schepen en fractieleider van Vooruit Oudenburg Gino Dumon vult aan: "Het is wel een politieke crisis. Wij hadden ook niet verwacht dat we in zo'n situatie gingen terechtkomen. Voorlopig eisen wij enkel een signaal. Wat dan ook. Het is aan de Open VLD om uit te maken wat voor ons een signaal is dat voldoende is, maar voorlopig behouden we het vertrouwen in de coalitie."

Wat burgemeester Demarey wordt aangewreven, behoort nog tot het geheim van het onderzoek. Of het tot een burgemeesterwissel komt in Oudenburg, weet nu nog niemand. Maar mocht die er komen, komt schepen en Open VLD-partijgenoot Romina Vanhooren in beeld als opvolger van Dumarey.