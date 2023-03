Politiek vuur in Wielsbeke laait op: Gemeenteraad beboet collega's voor eigen drankgebruik in OC

Opmerkelijk verhaal in Wielsbeke. De gemeenteraad heeft daar een aantal raadsleden van Team 8710 een beote opgelegd, omdat ze eigen bier dronken in een ontmoetingscentrum van de gemeente.

Team 8710, een partij die eigenlijk een afscheuring is van de Wielsbeekse CD&V, had enkele flessen bier gedronken tijdens een bestuursvergadering in het ontmoetingscentrum Leieland. "Die hadden wij gewonnen dankzij onze 5de plaats tijdens de quiz van het oudercomité van Ooigem," zegt de partij.

Maar het reglement zegt dat je geen eigen drank mag drinken in het ontmoetingscentrum. De betrokken raadsleden hebben daarvoor hun excuses aangeboden. Maar op de gemeenteraad stemden de overgebleven CD&V-leden, en de oppositiepartijen N-VA, U. en Vlaams Belang voor een boete van 500 euro voor de leden van Team 8710. De boete zou eerst bestemd zijn voor CD&V Wielsbeke, want de vergadering zou belegd zijn onder die naam, maar in werkelijkheid hadden de actuele CD&V-leden daar niets mee te maken.

Politiek op zijn smalst

"Dit is politiek op zijn smalst," reageert Frédéric Depypre van Team8710. "Voor ons telt de verwittiging blijkbaar niet, terwijl er in het afgelopen anderhalf jaar een vijftal gelijkaardige voorvallen was. De vereniging kreeg toen telkens eerst een verwittiging."

Gemeenteraad onbevoegd

"Over het punt heeft Team 8710 advies gevraagd aan de toezichthoudende overheid. In dat advies staat dat het punt geen bevoegdheid is van de gemeenteraad, maar wel van het directiecomité - dit is het schepencollege," zegt Team8710. De leden van de oppositie zeggen dat de gemeenteraad wél bevoegdheid heeft: "leden van Team8710 zetelen ook in het schepencollege, die daardoor als betrokken partij geen uitspraak kan doen."