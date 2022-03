"Politiek heeft platteland rechts laten liggen": boek maakt analyse over opmars Vlaams Belang in West-Vlaanderen

Voor Jeremie Vaneeckhout heeft de politiek de Vlaamse dorpen te veel rechts laten liggen. Hij pleit voor meer middelen en een nieuwe toekomst voor de dorpen.

Aandacht voor platteland

In pakweg het kanton Diksmuide is Vlaams Belang de grootste terwijl het voor 2019 nauwelijks scoorde. Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout maakt in z’n boek ‘Vergeten land’ een analyse. "Als het gaat over de toekomst van de landbouw, over eenzaamheid, over mobiliteit op het platteland. Dat zijn er een aantal thema’s die duidelijk tonen dat er te weinig middelen zijn en energie gestoken wordt om de problemen van het platteland op te lossen", zegt Vaneeckhout.

70 procent van de Vlamingen woont niet in een centrumstad. Daarom vindt Jeremie de aandacht voor het platteland op z'n plaats. "De toekomst van de kerkgebouwen, de eenzaamheid op het platteland; investeer daarin en zorg voor meer middelen. Zorg dat je die dorpen een nieuwe toekomst geeft."

Centrumsteden krijgen voorrang

Vaneeckhout noemt het een missie voor de komende 20 jaar. Vlaanderen investeert 3 miljard in steden en gemeenten. Maar een centrumstad zoals Kortrijk krijgt bijvoorbeeld 500 euro per inwoner, Kuurne maar 220. Veel burgemeesters delen dan ook de analyse.

"Aandacht voor het platteland is verdiend en de mensen zijn terecht kwaad. Alles trekt weg; de mutualiteiten, banken, postkantoren", zegt Francis Benoit, burgemeester van Kuurne.

‘Vergeten Land’ is uitgegeven bij Pelckmans.