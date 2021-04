In Roeselare was er vanmiddag een politiek debat, georganiseerd door de middelbare school MSKA. Opmerkelijk, want er zijn geen verkiezingen. Leerlingen uit het vijfde en zesde jaar mochten er vragen stellen aan kopstukken van 7 verschillende politieke partijen.

Het debat draait vooral rond de stem en plaats van jongeren in deze coronatijden. Ook het klimaat blijft bij jongeren een belangrijk thema. Het Fabriekspand in Roeselare staat al meer dan een jaar leeg, maar is vanmiddag omgetoverd tot een echte tv-studio.

"Het was de bedoeling om het in onze school te doen. Maar deze prachtige locatie was een win-win. Ook dat we zeven kopstukken naar hier krijgen, is toch speciaal", aldus Robby Degryse, leerkracht in het MSKA en ook moderator van het debat.