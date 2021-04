Politiek Blankenberge: schepen is tijdelijk bevoegdheden kwijt

Intussen heeft het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheden van schepen van financiën Jurgen Content (Vooruit) tijdelijk herverdeeld. "In het kader van een lopend strafonderzoek naar de toewijzing van de strandconcessies heeft het college van burgemeester en schepenen besloten om preventief de bevoegdheden van schepen Jurgen Content te herverdelen en dit zolang er geen duidelijkheid is over zijn rol in het dossier", zegt de burgemeester.

Samenwerking verderzetten

"We geven hem het voordeel van de twijfel en wensen sereen het onderzoek af te wachten alvorens hierover uitspraken te doen. We benadrukken dat we de samenwerking met coalitiepartner Vooruit sowieso in goede verstandhouding willen verderzetten”, meldt burgemeester Daphné Dumery.

Prijsafspraken

In januari vorig jaar werd een gerechtelijk onderzoek opgestart naar mogelijke prijsafspraken tussen stranduitbaters in Blankenberge. Het was toen het eerste jaar dat de Blankenbergse stranduitbaters mochten bieden op een plek op het strand. Omwille van dat onderzoek werden toen verschillende huiszoekingen en arrestaties uitgevoerd. Het onderzoek is nog steeds lopende. Zolang er geen duidelijkheid is, gaan zijn bevoegdheden Ruimtelijke Ordening en Openbaar domein naar schepen Sandy Buysschaert (CD&V). Milieu, Wonen en Energie gaan naar schepen Annie De Pauw (Vooruit). De bevoegdheid Financiën wordt overgenomen door de burgemeester zelf.

