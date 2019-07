Politiek afscheid van CD&V-coryfeeën in Kortrijk

Aanzet tot stevige vernieuwing

"Vandaag nemen we met 3 CD&V gemeenteraadsleden ontslag als lid van de Kortrijkse gemeenteraad, na vele jaren lokaal politiek mandaat. We willen de kans bieden aan nieuwe mensen om zich met veel energie in te zetten in de lokale politiek," klinkt het in een gezamenlijke afscheidstekt. "Ze verdienen kansen om op hun manier de toekomst van onze streek voor te bereiden. Zo geven we een aanzet aan onze CD&V-afdeling om zich stevig te vernieuwen. Wij zullen er met onze ervaring zijn voor hen. We danken iedereen die ons gesteund heeft en iedereen met wie we hebben mogen samenwerken.

"Fier op de realisaties"

"We zijn bijzonder fier met alles wat we hebben kunnen realiseren, voor ons in het bijzonder sinds 2000. We hebben wezenlijk bijgedragen tot de vernieuwing van onze stad, als gemeenteraadslid, als schepen of als burgemeester, maar ook in alle aansluitende lokale en intergemeentelijke mandaten."

"Teveel om op te noemen, maar projecten zoals de Leieboorden, K in Kortrijk, az Groeninge, de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai , de dorpskernen, de museumsite 1302, de Budafabriek, wijkcentrum Overleie, de opstart van Kortrijk Weide….blijven belangrijke bakens voor de stad. Als goede bestuurders hebben we gezorgd voor gezonde financiën, een goed personeelsbeleid , een breed uitgebouwd sociaal netwerk, veel evenementen, verdubbeling van de kinderopvang, een nieuw stadhuis, een stralend cultureel beleid…"

"Wij willen onze vrijheid terug"

Onze opvolgers hebben nu al een tijdje de leiding overgenomen. De stad blijft verder bloeien. Met een gezonde kritische blik hebben we het nieuwe beleid gevolgd. Verkiezing na verkiezing zien we de samenleving veranderen, ook de lokale. We willen graag geëngageerd en met onze waarden verder werken, maar vreemd genoeg voelen we aan dat we dat beter buiten het kader van de formele lokale democratie kunnen doen. We willen onze vrijheid terug.