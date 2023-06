Politiehond Storm week buiten strijd na slagen en schoppen tijdens interventie

De tweejarige politiehond Storm is tijdens een interventie afgelopen weekend gewond geraakt. Een man deelde schoppen uit aan de hond, waardoor die een week buiten strijd is.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam de politie tussen in een hotel in het centrum. Vier mannen zorgden voor overlast en wilden na meerdere aanmaningen niet luisteren naar het hotelmanagement dat daarop besliste om hen uit het hotel te zetten.

Dreigend

De politie kwam eerder die avond al langs met de vraag om het rustiger aan te doen. Uiteindelijk diende de politie een tweede keer te komen gezien de nachtrust van de gasten opnieuw verstoord werd en de mannen het hotel weigerden te verlaten.

Bij aankomst waren de vier mannen niet meewerkend en stelden zij zich dreigend op. Uiteindelijk neutraliseerde een politiehond een van de mannen.

Kneuzingen

"De hond ontving meerdere schoppen en slagen en werd overgebracht naar de dierenarts. Ook de man moest naar het ziekenhuis voor verzorging na een beet van de politiehond." Storm houdt er enkele kneuzingen aan over.

Politiehond Storm is nog maar dik een jaar actief bij de politie van Oostende. Hij is de hond van inspecteur Thomas Vanooteghem, die eerder zijn trouwe viervoeter Sam verloor tijdens een verkeersongeval.