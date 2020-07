Politiehond Diesel in voetsporen van verongelukte Drago & Blue

Diesel is de opvolger van politiehonden Drago & Blue die begin februari stieren bij een zwaar verkeersongeval met de politiewagen.

(lees verder onder de foto)

"Geeft me moed om door te gaan"

“Diesel verzet mijn gedachten en geeft me de moed om door te gaan. Hij heeft mijn hart al gestolen. Het is een heel rustige en sociale hond”, zegt Björn op de website van de Politiezone Damme/Knokke-Heist. “Hij pikt alles ook snel op, als hij dat wil tenminste. De 'loebas' is nog jong en speels in zijn kop”.

Sinds eind februari is Diesel vanuit Limburg in de Hondenschool in Oostende. Hij volgt nu de training voor politiehond die zo’n 800 uren duurt.

Het zware ongeval begin februari waarbij politiehonden Drago & Blue omkwamen liet geen enkele dierenliefhebber onberoerd.

