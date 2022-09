In Zonnebeke is vanmiddag een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze zat in een auto die op een politievoertuig botste aan de afrit van de A19.

Het ongeval gebeurt rond één uur vanmiddag. De politiecombi is met zwaalicht en sirene op weg naar een interventie maar het komt tot een botsing met een personenwagen. De balans is zwaar: vier mensen moeten naar het ziekenhuis. De vrouwelijke passagier van de wagen is levensgevaarlijk gewond. De bestuurder en twee agenten zijn licht gewond. De brug was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.