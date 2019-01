Politie zoekt vermiste vrouw (54) in Koksijde

Politie en parket zijn op zoek naar een vrouw (54) die vermist is in Koksijde.

Op zondag 27 januari 2019 omstreeks 6 uur ’s ochtends werd de 54-jarige Carine Bougard het laatst gezien door haar familie in het weekendverblijf in de Robert Van Dammestraat in Koksijde.

Carine Bougard woont in Tubeke. Ze heeft het weekendverblijf aan de kust te voet verlaten en sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Persoonsbeschrijving

Carine Bougard is 1m55 en mager. Ze heeft kort blond haar en groene ogen. Ze spreekt Frans en verstaat Nederlands. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een zwarte jas, een grijze peignoir, een turquoise pull, een zwarte jeans, roze baskets met sterretjes en een beige muts. Ze had ook een roze boodschappentrolley met stipjes bij zich.

Alle tips welkom

Hebt u Carine Bougard nog gezien of weet u waar ze is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30300. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu Dit bericht kan u nalezen op www.politie.be