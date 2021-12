Politie zoekt vermiste Noorse vrouw

Op woensdag 8 december 2021, om 11.00 uur, werd de 56-jarige Kristin Bergli voor het laatste gezien in de instelling Sint-Amandus in de Reigerlostraat in Beernem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Persoonsbeschrijving

Mevrouw Bergli heeft de Noorse nationaliteit en spreekt enkel Noors en gebrekkig Engels. Ze is 1m80 lang en normaal gebouwd. Ze heeft donkerblond haar tot aan de schouders. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een lange, kakigroene jas, een jeansbroek en sneakers. Zij kan impulsief overkomen.

Hebt u Kristin Bergli gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.