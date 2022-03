Politie zoekt vermiste Klaas Labeeuw

De politie is op zoek naar een Ingelmunsternaar van 25. Hij verdween maandag in Gent.

Klaas Labeeuw vertrok maandagavond rond kwart na zeven de instellin De Stroom aan het Fratersplein in Gent. Hij is gisterochtend nog gezien in het station van Gent-Sint-Pieters, waar hij een treinticket kocht naar Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Klaas Labeeuw is normaal gebouwd en ongeveer 1m80 lang. Hij heeft een baard en bruin lang haar dat hij soms in een dotje draagt. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een lichtgroene trui, een lichtkleurige jeans en bruine teenslippers. Hij was in het bezit van een witte plastic zak. De politie vraagt dat wie tips heeft over waar Klaas nu kan zijn, dat aan haar meldt op 0800 30 300