Politie zoekt vermiste jongeman uit Kortemark

De politiezone Polder is op zoek naar een vermiste jongeman uit Kortemark. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning.

Het gaat om Joran Devolder. Hij verliet zijn woning op dinsdag 27 juli om 11 uur. Hij verplaatst zich met het openbaar vervoer en is mogelijk op weg naar Den Haag in Nederland. Hij heeft dringend medicatie nodig.

Beschrijving

De jongeman is sportief gebouwd, is 1,89m groot en weegt 80 kilogram. Hij heeft blond krullend haar dat opgeschoren is.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte Carhart jas, een zwarte trui met wit-oranje opschrift 'Vandevelde', een donkergrijze hokjesbroek en zwarte sportschoenen van het merk Nike. Hij is in het bezit van zijn GSM

Wie hem gezien heeft of weet waar hij verblijft kan contact opnemen met de politie via het nummer 112.