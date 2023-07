Politie zoekt naar deze man die toiletdame probeerde te verkrachten

De verdachte is te zien op camerabeelden, maar het gerecht weet nog niet wie hij is. Ze maakt de beelden nu openbaar.

De feiten speelden zich af op 28 augustus vorig jaar. Op bewakingsbeelden is te zien dat de verdachte een geruime tijd aanwezig was op de zeedijk samen met nog twee andere mannen. Daarna zien we dat de verdachte drie keer naar de openbare toiletten gaat aan de zeedijk, aan de Paul de Smet de Naeyerstraat in Middelkerke. De laatste keer, rond 20 voor 5, zou hij geprobeerd hebben om de uitbaatster te verkrachten. Ze doet haar verhaal in Faroek, het opsporingsmagazine van VTM.

Nog steeds is niet duidelijk wie de verdachte is. De man is tussen 30 en 35 jaar oud en ongeveer 1,75 meter groot is. Hij is normaal gebouwd en heeft kort geschoren donker haar. In zijn linkeroor had hij een opvallende oorbel met een kruis. Hij droeg een zwarte T-shirt, een zwarte short en badslippers. Wie de verdachte of de andere mannen herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan onder meer om het gratis nummer 0800-30.300.

Hieronder ziet u nog de foto's van de twee andere mannen: