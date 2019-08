Politie zoekt inbrekersduo in Blankenberge

Telkens gingen ze aan de haal met geld en juwelen. Volgens de politie gaat het niet om een inbrakenplaag, maar blijft de zomer aan zee wel een periode om extra alert te zijn.

Alle inbraken, met uitzondering van één in Zuienkerke, gebeurden in de zogenoemde frontwijk bij het ziekenhuis. "We hebben camerabeelden opgevraagd via het buurtonderzoek en we hebben beelden van personen en dat is nu in onderzoek", zegt Philip Denoyette van PZ Blankenberge/Zuienkerke.

Vensters sluiten

De politie waarschuwt Blankenbergenaars en toeristen voor een soort van vakantiezorgeloosheid. Te veel vensters blijven openstaan en dat vormt een risico. "We roepen mensen op om ramen te sluiten, als je even weggaat. Een goed slot en geen speling op de ramen dat er geen koevoet tussen kan".