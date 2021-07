Politie zoekt eigenaars van gestolen spullen

De politiezone Westkust is op zoek naar de eigenaars van enkele gestolen spullen die eerder deze week teruggevonden werden in de garage van een oudere man uit Koksijde.

Ze troffen daar vijf dure fietsen, wielen en een surfplank aan. De man kon de politie niet vertellen waar hij de goederen precies gestolen had. Wie zijn/haar spullen herkent, kan (mits het voorleggen van bewijs) contact opnemen via het nummer 058 533 000 en langskomen aan het centraal politie-onthaal in de Ter Duinenlaan 34A in Koksijde. Via deze website vind je een overzicht van de gestolen goederen.

Oplichting

De politie waarschuwt ook voor Microsoft scam. Verschillende mensen kregen een telefoon van mensen die zich in het Engels uitgeven als medewerkers van Microsoft. Het gaat zogezegd om een probleem met hun computer dat ze samen kunnen oplossen. Hiervoor dient het slachtoffer een programma te installeren om de problemen op te lossen. In werkelijkheid gaat het om buitenlandse oplichters die enkel uit zijn op geld. Het gaat momenteel telkens om het nummer 03 289 251 29 87. Uiteraard circuleren ook andere nummers.