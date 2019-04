De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een overval in Torhout.

Afgelopen vrijdag was een man uit Kortrijk naar daar afgezakt om een mobilhome te kopen. Hij had geld op zak, maar dat geraakte hij kwijt toen hij op de afspraak kwam met de zogenaamde verkopers. Ze beroofden hem en hij kreeg een steekwonde. De mobilhome had hij via een zoekertjessite gevonden. De politie beklemtoont dat het gevaarlijk is om alleen naar zo'n afspraak te gaan en raadt af om cash te betalen.

