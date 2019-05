Politie wil hard optreden na vechtpartijen in Nieuwpoort

Op sociale media zijn opnieuw filmpjes opgedoken van vechtende jongeren, dit keer in Nieuwpoort, ondermeer in de buurt van een tramhalte en op de markt.

Op de beelden is te zien hoe jongeren elkaar slaan en schoppen, met riemen ook en krukken. Commissaris Nico Paelinck van politiezone Westkust bevestigt de feiten en zegt dat er vandaag aangifte is gedaan bij de politie. 'Er is een 12-tal jongeren betrokken bij de knokpartijen, en die zijn op basis van de beelden bijna allemaal geïdentificeerd. Zij zullen worden verhoord en moeten zich indien nodig voor de rechter verantwoorden.'

'Kordaat optreden'

Volgens Nico Paelinck liggen spanningen tussen 2 scholen aan de basis van de vechtpartijen. Paelinck: 'Om die in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden, gaan anonieme Snelle Respons Teams op pad, om bij nieuwe confrontaties zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen. Dergelijke vechtpartijen kunnen en zullen wij niet tolereren.'