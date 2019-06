Politie Westkust waarschuwt voor malafide klusjesmannen

De politie van de zone Westkust waarschuwt voor malafide klusjesmannen die hun diensten aanbieden tegen woekerprijzen. Ze kloppen aan bij kwetsbare mensen en stellen voor om snoeiwerken of dakwerken te doen, of om gevels te reinigen.

De politie Westkust kreeg van de Franse collega's te horen dat er in de gemeente Leffrinckoucke, net over de grens, een rondtrekkende zigeunerbende is neergestreken met zo'n 150-tal caravans. Volgens de politie trekken ze op pad voor hun malafide praktijken. In Frankrijk maakten ze al heel wat slachtoffers. De kans bestaat dat ze ook aan de Westkust aanbellen met hun diensten. Het gaat om voertuigen met een Franse nummerplaat.

De afgelopen week zijn er al meldingen van malafide klusjesmannen aan de Westkust. Toen ging het om voertuigen met Britse nummerplaten.

'Liep u in de val of belden ze bij u aan en woont u in de zone Westkust, verwittig ons dan op het nummer 058.533.00', laat de politie nog weten.