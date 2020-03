Politie Westkust en brandweer Westhoek samen op patrouille

Ine Deburchgraeve: “Wij bundelen onze krachten met brandweer Westhoek in de strijd tegen onze gemeenschappelijke vijand Covid-19. Voortaan zetten we naast alle politiepatrouilles ook nog twee gemengde patrouilles brandweer - politie in. Zij zullen onder andere actief zijn op het strand en in de duinen, zowel te voet als met de twee brandweerterreinwagens.”

Nog een positieve noot: tijdens de controles aan de toegangswegen en grenzen afgelopen weekend moest de politie nog 22 % van alle voertuigen terugsturen omdat het om niet-essentiële verplaatsingen ging, dat aantal is intussen gedaald naar 9 %.