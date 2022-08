Politie waarschuwt voor oplichting door valse bankbediende

De politie waarschuwt voor een oplichter die zich voordoet als een bankbediende. De man was recent actief in de regio Diksmuide. De verdachte gaat bij mensen thuis en troggelt hen op een slinkse manier de geheime codes van de bankrekening af. Daarna wordt geld van de rekening gehaald.

Het is de politie van de zone Polder rond Diksmuide die mensen wil waarschuwen.

"Recent zijn er verscheidene aangiftes van een nieuwe vorm van oplichting", zegt de woordvoerder van de politie.

Hoe gaat de oplichter te werk?

De slachtoffers worden opgebeld door iemand die zegt bij de bank te werken. Hij vertelt dat er een verdachte transactie is geweest op de bankrekening en dat een collega-bankier onder weg is om de verdachte transactie tegen te houden.

"Wat later belt de collega-bankbediende aan bij het slachtoffer en samen loggen zij in op de home-banking van het slachtoffer. Hierbij wordt het slachtoffer gevraagd om zijn persoonlijke pincode in te geven in aanwezigheid van de bankbediende", zegt de politie. Daarna wordt de bankkaart gevraagd.

De verdachte verlaat de woning en kort daarna wordt er geld afgehaald van de rekening."

"Bank vraagt nooit om in te loggen & naar codes"

Bij de PZ Polder is een onderzoek gestart. Wie meer info heeft of zelf het slachtoffer is kan contact opnemen met de lokale politie. Bij contact met uw bank zal die nooit vragen om in te loggen op uw home-banking en om uw persoonlijke code aan hen mee te delen, geeft de politie nog mee.