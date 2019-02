Politie waarschuwt voor nepcontroleurs

In een appartement in de Jean-Baptist De Jonghestraat gebeurde zo’n diefstal. Een man kwam er zogezegd nazicht doen in opdracht van de syndicus. Een dame liet hem binnen. Plots merkte ze een tweede man op aan de voordeur. Toen ze vertrokken, bleken er twee bankkaarten gestolen. De vrouw liet die meteen blokkeren. Ze belde ook de syndicus, en die had geen weet van een waterlek.

Ook in een appartement in de Rijselsestraat probeerden twee mannen met dezelfde list een bejaarde vrouw te bestelen. Hier slaagden de dieven er niet in om iets mee te graaien.

"Alert zijn"

Politiezone Vlas: “Wees steeds alert wanneer iemand aan de deur belt. Indien je niemand verwacht, vraag vooraleer je opendoet waarvoor de persoon aanbelt. Indien je dan de zaak niet vertrouwt, kan je gewoon beslissen om niet open te doen. Elke controleur die aanbelt, moet zich steeds kunnen legitimeren met een officiële badge en in Vlaanderen moet hij of zij je steeds kunnen aanspreken in het Nederlands. Iedereen die verdachte handelingen, personen of voertuigen ziet, kan dit steeds onmiddellijk melden aan de politie via het nummer 101. Je belt beter een keer te veel dan te weinig.”

Wie getuige was van deze bovenstaande feiten of meer info daarover heeft, kan dit steeds melden via 056 29 22 29 of via pz.vlas@police.belgium.eu.