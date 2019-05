Politie waarschuwt voor malafide klusjesmannen

In Kortrijk belden twee klusjemannen aan bij een bewoner van de Condédreef. Ze boden zich in het Engels aan voor het uitvoeren van reinigingswerken van terrassen en opritten aan een goedkoop tarief. Na afloop kreeg het slachtoffer een driedubbele rekening gepresenteerd.

De oplichters, die zich verplaatsten met een wit/beige bestelwagen met Britse nummerplaat, belden ook nog aan bij andere huizen in de wijk. Het gaat veelal om oplichters, die met minderwaardig materiaal slecht werk leveren en daarvoor veel te veel geld vragen. De PZ Vlas vraagt dan ook om bij twijfel of wantrouwen niet in te gaan op de vraag van dergelijke personen.

Wie meer info heeft over deze of soortgelijke feiten, kan dit steeds telefonisch melden via 1701 of via het e-mailadres 1701@pzvlas.be.