Politie waarschuwt voor diefstallen uit bestelwagens in Kortrijk

Stielmannen uit het Kortrijkse zijn het slachtoffer van criminelen die 's nachts inbreken in bestelwagens die langs de openbare weg geparkeerd staan. Zo hebben onbekenden in de nacht van 3 op 4 januari ingebroken in een bestelwagen in de Hugo Verriestlaan in Kortrijk. De daders sloegen een ruit in en geraakten zo in het voertuig. Ze gingen met minstens zes dure elektronische en hydraulische werktuigen (waarvan een paar schuurmachines) aan de haal.

Bel 1701

Diezelfde nacht probeerden dieven ook in te breken in een bestelwagen in de Guldensporenlaan. Ze wilden het slot forceren, maar slaagden niet in hun opzet. De politie is bezig met het onderzoek en vraagt iedereen die meer info heeft over deze feiten om contact op te nemen. Dat kan via het nummer 1701.

Preventietips

De politie geeft ook nog enkele tips mee: