Politie waarschuwt: 'Laat je niet oplichten via koopjessites'

Hoe gaan de oplichters te werk?

Het potentiële slachtoffer biedt iets te koop aan en wordt gecontacteerd per mail door een geïnteresseerde koper. De koper laat weten dat hij of zij door een drukke agenda het item niet zelf kan komen halen en stelt voor om alles via verzending af te handelen. Vervolgens komt de vraag om een DHL account (of iets vergelijkbaars) aan te maken om betalingen te ontvangen en/of de verzending te regelen. De verdachte krijgt zo het rekeningnummer van het slachtoffer, overhaalt (al dan niet telefonisch) de verkoper om enkele handelingen te verrichten met zijn of haar bankkaartlezer. Gevolg: heel snel worden enkele duizenden euro van de rekening van het slachtoffer overgeschreven naar de rekeningen van de verdachte. Veelal betreft dit buitenlandse of Belgische zogenaamde ‘mule-rekeningen’.

Hoe vermijden?

De Computer Crime Unit van de lokale recherche geeft tips om dit soort situaties te vermijden.

Belangrijk: hou de verkoop simpel.

1. Koper is geïnteresseerd

2. Koper schrijft het verschuldigde bedrag over

3. Verkoper stuurt op

4. Klaar is Kees

Ga nooit in op het aanmaken van één of andere account in opdracht van een koper

Geef nooit telefonisch, online wachtwoorden, logins of bankgegevens door

Deel geen bankkaartlezer gegevens met iemand, noch telefonisch noch online

Twijfel je aan een recente verrichting? Neem dan onmiddellijk contact op met je bankinstelling. Hoe sneller je reageert, hoe groter de mogelijkheid om je geld te recupereren. De banken maken immers gebruik van wachtrekeningen en kunnen de verrichting in de meeste gevallen nog blokkeren. Slachtoffer geworden? Neem dan contact op met je plaatselijke politiedienst.

Meer info en tips over cyberpreventie en cybercriminaliteit op: http://bit.ly/Cyberpreventie en http://bit.ly/Cybercriminaliteit