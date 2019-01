Politie vraagt verdachte situaties te melden

Aanleiding zijn drie recente inbraken waarbij inbrekers het vooral gemunt hebben op geld en juwelen. "Uit de omstandigheden, het onderzoek en buurtbevraging kunnen we opmaken dat de daders vermoedelijk op de uitkijk staan en hun slag slaan wanneer de bewoners hun woning verlaten", schrijft de politie op facebook. "Daarom vragen wij u om ons onmiddellijk verdachte situaties (bijvoorbeeld mannen die in een wagen zitten te wachten) of personen te melden. Dit kan via het nummer 101. Beter een keer teveel dan te weinig."

De politie meldt ook nog dat inwoners van Blankenberge en Zuienkerke gratis een diefstalpreventie kunnen aanvragen.