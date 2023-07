Politie vraagt hulp van burgers in de strijd tegen mensensmokkel

Met de campagne wil de politie de problematiek van mensensmokkel onder de aandacht brengen. Verder roept de campagne burgers en handelaars op om verdachte situaties te melden via het noodnummer 112. De politie wil zo verder werken op de smokkelnetwerken en criminele organisaties achter de transmigranten.

Grote hoeveelheden bootjes en zwemvesten

Mensensmokkelaars kopen grote hoeveelheden bootjes, zwemvesten en ander nautisch materiaal aan voor de oversteek vanop Noord-Franse stranden naar het Verenigd Koninkrijk. Dat materiaal wordt onder meer in Duitsland, Nederland en België aangekocht. "De geïntegreerde politie hield de laatste jaren doelgerichte controles om de bevoorradingsketen van smokkelnetwerken te doorbreken en voertuigen volgestouwd met nautisch materiaal te intercepteren voor ze hun eindbestemming (Noord-Frankrijk) hadden bereikt. Ook tips van burgers kunnen hier zeker bij helpen", klinkt het bij de politie. Vorig jaar nog zijn 18 smokkelaars opgepakt die 71 bootjes bij zich hadden.

Hulp van burgers en handelaars

De politie roept burgers concreet op om voertuigen en aanhangwagens met motoren, zwemvesten of boten te melden. Ook verstopte boten aan de kust of mensen die in een grote groep met een boot de zee opgaan, mogen worden gemeld. Aan handelaars wordt gevraagd om te letten op de aankoop van een grote hoeveelheid zwemvesten of motoren en materiaal om een boot in elkaar te steken. Ook personen die zo snel mogelijk de aankoop willen voltooien, weinig technische kennis hebben over de boot en contant betalen kunnen worden gemeld.