Politie voert actie tegen vrijlating moordenaar van Kitty

Ze deden dat uit onvrede over het feit dat een van de drie moordenaars van agente Kitty Van Nieuwenhuysen de rest van zijn straf buiten de gevangenis mag uitzitten onder elektronisch toezicht.

De vakbonden reageerden eerder al uiterst verbolgen op de beslissing van Justitie, die ze "een slag in het gezicht voor het politiepersoneel" noemen. Geweld tegen politie verdient de maximale straf, klinkt het. De bonden kregen naar eigen zeggen ook verschillende berichten via mail en sociale media van verontwaardigde collega's.

De 23-jarige agente Kitty Van Nieuwenhuysen en haar 27-jarige collega Peter Van Stalle waren kort voor 3 uur in de ochtend van 4 december 2007 op zoek naar de bestuurders van een achtergelaten Volvo toen ze in de Beerselsestraat in Lot onder vuur werden genomen door onbekenden. Van Nieuwenhuysen werd dodelijk geraakt, haar collega werd zwaargewond. De daders schoten ook buurtbewoner Ismaël Saccoor neer en stalen zijn Peugeot om er vandoor te gaan. Anderhalve maand later, op 19 januari 2008, kon de politie de drie daders oppakken.