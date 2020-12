Politie verlaat kantoor in het Pand in Waregem

In Waregem hebben de laatste politieagenten rond 16 uur het kantoor in het Pand verlaten. Ze trekken naar een gloednieuw gebouw aan de rand van de stad.

"Sinds het ontstaan van de politiezone MIRA vond de dienst interventie haar onderkomen in de vroegere kantoren van de gemeentepolitie in het Pand in Waregem", zegt Michaël Vanden Heede, woordvoerder van de politiezone MIRA.

"Vandaag komt daar een einde aan en verlaten de laatste personeelsleden deze werkvloer. Sommigen werken er al sinds het ontstaan van de zone op 1 januari 2002. Dat is op een paar weken na 19 jaar. Sommige personeelsleden van de ex- gemeentepolitie Waregem nog langer".

De korpschef van de politiezone MIRA gaf symbolisch de sleutels aan de voorzitter van het college, burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger Vanryckeghem Kurt. Daarna vertrok het politiepersoneel symbolisch in een kleine colonne naar hun nieuwe werkvloer.

