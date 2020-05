Politie vat mondmaskerdieven in de kraag

Gisteren kreeg de politiezone VLAS de melding dat een vrouw in Kortrijk bezig was met enveloppes met mondmaskers uit brievenbussen van woningen te halen.

Het ging om de mondmaskers die afgelopen weekend door de stad Kortrijk bezorgd werden aan alle inwoners. De vrouw werd door een alerte politiepatrouille opgemerkt in een wassalon op de hoek van de Sint-Denijsestraat met de Zwevegemsepoort. Ook haar man was in het wassalon aanwezig. Het koppel had naast hun te wassen kledij ook een trolley mee. Daarin troffen de agenten vier 4 grote enveloppes met mondmaskers aan. Het duo is gekend bij politie en justitie. Er werd een strafdossier tegen hen opgestart.