Politie vat meesteroplichter bij de kraag

Agenten van de politiezone Mira (Waregem en omgeving) hebben een man van 48 gearresteerd na huiszoekingen in Waregem en Oudenaarde.

De man wordt ervan verdacht mensen te hebben opgelicht met valse beloftes. Een aantal slachtoffers hebben een klacht ingediend met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter in Kortrijk.

De man, een ex-bank- en verzekeringsmakelaar die nu als zelfstandig makelaar werkt, ronselde klanten binnen zijn vrienden- en kennissenkring. De slachtoffers sloten met hem een leningsovereenkomst waarbij er beloofd werd dat het geld zou belegd worden op korte termijn en dat het een zeer hoge rente zou opbrengen. In werkelijkheid werden de geleende sommen niet belegd maar spendeerde de meesteroplichter het geld aan reizen, dure merkkledij en de Lotto.

1 miljoen

Uit het onderzoek blijkt dat er voorlopig een tiental slachtoffers bekend zijn. Samen zijn ze ongeveer één miljoen euro lichter gemaakt. Maar mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. De man is intussen aangehouden en zit in de cel. Op 14 december beslist de raadkamer of hij langer aangehouden blijft.